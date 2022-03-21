لبنان

وصول باخرة تحمل هبة تركية مقدمة الى وزارة الداخلية.. هذا ما تحتويه

Lebanon 24
21-03-2022 | 05:08
A-
A+
Doc-P-933432-637834580545561640.jpg
Doc-P-933432-637834580545561640.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصلت Dada strar الى حوض مرفأ طرابلس محملة ب 340 طن من المواد الغذائية المختلفة وهي هبة مقدمة من الدولة التركية الى وزارة الداخلية من قوى امن داخلي وامن عام وامن دولة ودفاع مدني وكان في استقبالها السفير التركي باريش اولوسوي واللواء محمد خير امين عام الهيئة العليا للاغاثة وممثلين عن ادارة مرفأ طرابلس وعدد من قادة الاحهزة الامنية.
 
 
 
المصدر: لبنان 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:01 | 2022-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2022-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2022-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:19 | 2022-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:49 | 2022-03-21
07:00 | 2022-03-21
06:46 | 2022-03-21
08:40 | 2022-03-21
08:35 | 2022-03-21
08:33 | 2022-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website