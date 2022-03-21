وصول باخرة تحمل هبة تركية مقدمة الى وزارة الداخلية.. هذا ما تحتويه

وصلت Dada strar الى حوض مرفأ طرابلس محملة ب 340 طن من المواد الغذائية المختلفة وهي هبة مقدمة من الدولة التركية الى وزارة الداخلية من قوى امن داخلي وامن عام وامن دولة ودفاع مدني وكان في استقبالها السفير التركي باريش اولوسوي واللواء محمد خير امين عام الهيئة العليا للاغاثة وممثلين عن ادارة مرفأ طرابلس وعدد من قادة الاحهزة الامنية.