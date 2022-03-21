لبنان

اعتصام احتجاجي لموظفي مستشفى الحريري

Lebanon 24
21-03-2022 | 05:01
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 افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" ان موظفي مستشفى رفيق الحريري الحكومي نفذوا اعتصاما إحتجاجيا اليوم في قاعة المستشفى بمشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، الذي دعا أمام المعتصمين إلى "ضرورة إنصاف موظفي مستشفى الحريري ومختلف المستشفيات الحكومية من خلال دفع نسبة من الراتب بالدولار الاميركي، لتمكينهم من تأمين الإستمرارية، والقيام بواجبهم الإنساني في خدمة المرضى".
 
وطلب الأسمر من "الحكومة ووزارة الوصاية وزارة الصحة دعم المستشفيات وانهاء الخلل الإداري في مستشفى الحريري من خلال تعيين مجلس إدارة ومدير عام بالأصالة يمكنهما النهوض بهذا الصرح في ظل الظروف الاستثنائية التي نمر بها".
 
عاكوم 
بدوره، عضو لجنة الموظفين بسام عاكوم أكد  "استمرار الاعتصام داخل المستشفى الذي بدأ نتيجة تجاهل الإدارة لمطالب الموظفين المتواضعة والمتمثلة بدفع مبلغ من الراتب بالدولار الاميركي، أو قيمته حسب منصة صيرفة".
 
ومن جهة ثانية ناشد ممثل الموظفين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء "التدخل لطرح تعيين مجلس إدارة بديل للمجلس المنتهية صلاحيته ، ومدير عام خلفا للدكتور فراس الابيض بعد توليه منصب وزير الصحة".
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