أسهمُ مرشح جديد ترتفعُ في صيدا.. من هو؟

قالت مصادر سياسيّة صيداوية إنّ "الأنظار تتجهُ إلى المرشح للانتخابات النيابية يوسف النقيب، لجهة إمكانية إحداثه خرقاً في أحد المقعدين السنيين في المدينة".

وأوضحت المصادر أن أسهم النقيب ارتفعت كثيراً خلال الأيام الأخيرة إبان المفاوضات الانتخابية القائمة والمستمرة، وأضافت: "آل الحريري في صيدا لن يقبلوا بالخسارة في عقر دارهم، والنقيب يمثلهم كونه كان رئيس الماكينة الانتخابيّة في الانتخابات الماضية".

ولفتت المصادر إلى أنّ "النائب بهية الحريري لم تتنصّل من النقيب"، مشيرة إلى أنّ "أصوات تيار المستقبل في المدينة ستصبّ باتجاه المرشح المذكور، ما يعني أن المنافسة ستكون قوية على المقعد الثاني ".