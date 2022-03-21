لبنان

تلميذ هرب من خاطفيه في حلبا... إليكم تفاصيل ما حصل صباحاً

Lebanon 24
21-03-2022 | 05:49
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن عملية خطف باءت بالفشل صباح اليوم في حلبا بعدما اقدم مجهولون عند ساحة حلبا على خطف طالب مدرسة ب.ن من تكريت ومحاولة حجزه في منزل في منطقة الزاهرية ولكن تمكن الطالب من الفرار منهم.
ولاحقا فتحت القوى الامنية تحقيقا بالموضوع.
 
 
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