بوشكيان: فلنشكر أمّهاتنا ونقبل أياديهنّ مستمدّين منهنّ القوّة

سأل وزير الصناعة جورج بوشكيان في بيان،" ماذا يقول المرء للأم في عيدها؟ للأم العاملة والمعلمة والمربية والمدبرة؟ للأم والزوجة والابنة؟ بأي وسيلة يعبر الانسان عن حبه وتقديره واحترامه وامتنانه؟ وهل من حب وتقدير واحترام وامتنان يوفي الأم حقها وتضحياتها وبذلها ذاتها من أجل عائلتها؟ هل تغني عبارة " الدني أم"؟ أم تبقى غير كافية؟".وأضاف:" ينمو الطفل على الاحتفال بالعيد الأول في حياته وهو عيد الأم، ويرافقه طيلة حياته مكرما إياها. فتعالوا نشكر أمهاتنا ونقبل اياديهن، مستمدين منهن القوة والعزيمة، طالبين بركاتهن ورضاهن".