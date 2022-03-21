سلامة لم يمثل أمام القاضية عون اليوم.. وهذا ما أقرّته الأخيرة بشأن شقيقه

أفادت المعلومات بأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يمثل أمام النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، وذلك خلال خلال جلسة كانت مقررة اليوم الإثنين عند الساعة 11 من قبل الظهر.
وأوضحت المعلومات أن مهلة التوقيف الاحترازية لرجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان، تنتهي اليوم، ومن المقرر أن يتم إصدار قرار بتركه أو توقيفه.
مع هذا، فإنّ القاضية عون سطرت قراراً يقضي بوضع اشارة منع تصرّف على كافة الممتلكات العقارية العائدة لرجا سلامة، وذلك حفظاً لحقوق الخزينة العامة الثابت إهدارها بنتيجة التحقيقات الأولية التي أجرتها في الشكوى المقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة رواد العدالة ممثلةٌ بالمحامي هيثم عزُّو.