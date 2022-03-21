لبنان

بعدما قاموا بسرقة الخطوط والأسلاك الكهربائية... اليكم ما حصل

Lebanon 24
21-03-2022 | 06:20
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تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بشكوى أمام النيابة العامة المالية بحق مجهولين لقيامهم بقطع  وسرقة الخطوط والأسلاك الكهربائية في معملي  بولس أرقش_ وشارل الحلو في منطقة وادي بسري ومنطقة جون، مما تسبب بانقطاع خط 15kv رقم 2 الذي يغذي قرى الشوف واقليم الخروب وجزين من هذه المحطة منا تسبب بعزل معمل شارل الحلو عن هذا الخط ، وعرّض سلامة المعمل لفقدان التغذية الاحتياطية وحرمان القرى المستفيدة من هذا الخط من التغذية الكهربائية.
وطلبت المصلحة إحالة الشكوى الى الضابطة العدلية لتحديد المدعى عليهم ولملاحقتهم مع كل من يظهره التحقيق  فاعلا او متدخلا او شريكا وإنزال اشد العقوبات بحقهم ومنعهم من التعرض للمنشآت العامة.
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