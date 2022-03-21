كهرباء لبنان: فرق الصيانة باشرت اصلاح الاعطال في منطقة عرقة

باشرت فرق الصيانة التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان صيانة واصلاح الاعطال في منطقة عرقة عبر وصل الشبكة الكهربائية ٢٢٠ فولت على خطوط ال ٦٦ الف كيلو فولت لتزويد القرى والبلدات العكارية بالتيار الكهربائي بعد انقطاع دام حوالي ١٩ يوما جراء سقوط احد اعمدة التوتر بفعل العاصفة بعد سرقة الدعامات العائدة له .ومن المتوقع ان تنتهي فرق الصيانة من اصلاح الاعطال خلال ٢٤ ساعة القادمة ليعود معها التيار تدريجيا الى العديد من القرى والبلدات العكارية التي سلمت مخارجها من موجات السرقات المتواصلة للشبكات الكهربائية .