لبنان

كهرباء لبنان: فرق الصيانة باشرت اصلاح الاعطال في منطقة عرقة

Lebanon 24
21-03-2022 | 06:40
A-
A+
Doc-P-933479-637834636838209336.jpg
Doc-P-933479-637834636838209336.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
باشرت فرق الصيانة التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان صيانة واصلاح الاعطال في منطقة عرقة عبر وصل الشبكة الكهربائية ٢٢٠ فولت على خطوط ال  ٦٦ الف كيلو فولت لتزويد القرى والبلدات العكارية بالتيار الكهربائي بعد انقطاع دام حوالي ١٩ يوما جراء سقوط احد اعمدة التوتر بفعل العاصفة بعد سرقة الدعامات العائدة له . 

ومن المتوقع ان تنتهي فرق الصيانة من اصلاح الاعطال خلال ٢٤ ساعة القادمة ليعود معها التيار تدريجيا الى العديد من القرى والبلدات العكارية التي سلمت مخارجها من موجات السرقات المتواصلة للشبكات الكهربائية  .
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:01 | 2022-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2022-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2022-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:19 | 2022-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:49 | 2022-03-21
07:00 | 2022-03-21
06:46 | 2022-03-21
08:40 | 2022-03-21
08:35 | 2022-03-21
08:33 | 2022-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website