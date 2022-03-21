لبنان

آخر مستجدات مفاوضات لبنان مع صندوق النقد.. هذا ما كشفه نائب رئيس مجلس الوزراء

Lebanon 24
21-03-2022 | 06:46
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صدر عن مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سعادة الشامي البيان الآتي:
خلال الأسبوع الفائت عقدنا عدداً من الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي تركزت على المواضيع التالية:
- مشروع قانون الكابيتال كونترول وملاحظات الصندوق عليه وذلك بعد أن طلب أعضاء مجلس النواب أن يتم التوصل إلى اتفاق مع الصندوق على هذا القانون قبل عرضه على مجلس النواب.
- موضوع السرية المصرفية وضرورة تعديل بعض المواد في القانون الحالي بما يسمح بتسهيل مكافحة التهرب الضريبي والفساد بشكل عام.
- إستكمال البحث في موضوع القطاع المصرفي بهدف حماية المودعين قدر الإمكان ولا سيما الصغار منهم واعادة تفعيل دور القطاع المصرفي بشكل يخدم الاقتصاد من خلال تمويل القطاع الخاص وذلك لتحفيز النمو وخلق فرص عمل.
 
كذلك، تناول البحث مساهمة الجميع في تحمّل المسؤولية للتعامل مع خسائر القطاع المصرفي مع ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لحل هذه الأزمة. ولهذه الغاية، تم الاتفاق على تحضير مشروع قانون للتعامل مع إعادة هيكلة القطاع المصرفي بعد الاتفاق على استراتيجية التصحيح المالي.
وتستمر هذه الاجتماعات خلال الأسبوع الحالي تحضيرًا لزيارة بعثة الصندوق الى لبنان الأسبوع المقبل لاستكمال المفاوضات".
 
 
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