لبنان

وقع في قبضة شعبة المعلومات في الدورة... وهذا ما كان يفعله بين سوريا ولبنان

Lebanon 24
21-03-2022 | 06:55
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صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:

في إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية الى داخل الأراضي اللبنانية، وملاحقة المتورطين وتوقيفهم، وبنتيجة الجهود الاستعلامية التي قامت بها دوريات شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، توصلّت الى تحديد هوية الرأس المدبر لإحدى عصابات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، ويدعى:

م. أ. (من مواليد عام 1999، سوري)
بتاريخ 16-3-2022، وبنتيجة المراقبة، رصدته إحدى دوريات الشّعبة في محلّة الدّورة، وأوقفته برفقة مواطنَيه:

- ح. ع. (من مواليد عام 2004)

- ع. ح. (من مواليد عام 1980)

ضُبِط بحوزتهم مبالغ مالية بالعملتَين الأميركية والسورية، وبطاقة هويّة سورية مزوّرة.

بالتحقيق معهم، اعترف الأول بما نُسب إليه لجهة قيامه بتهريب ونقل الأشخاص من سوريا الى الداخل اللبناني لقاء بدل مالي، وأنه كان بصدد تسليم (ح. ع.) إلى زوج والدته (ع. ح.) المذكورَين أعلاه، بعد أن قام بتهريب القاصر من سوريا بطريقة غير شرعية، لقاء تقاضيه مبلغ /900/ دولار أميركي.

أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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