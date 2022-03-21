أوّل تعليق لرياض سلامة بعد اتّهامه بالاثراء غير المشروع... هذا ما قاله

بعد اتهامه بـ"الإثراء غير المشروع"، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لوكالة "رويترز"، "أمرت بإجراء تدقيق لم يكشف بدوره أن الأموال العامة تمثل أي مصدر لثروتي".