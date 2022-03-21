لبنان

أوّل تعليق لرياض سلامة بعد اتّهامه بالاثراء غير المشروع... هذا ما قاله

Lebanon 24
21-03-2022 | 07:03
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بعد اتهامه بـ"الإثراء غير المشروع"، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لوكالة "رويترز"، "أمرت بإجراء تدقيق لم يكشف بدوره أن الأموال العامة تمثل أي مصدر لثروتي".
 
 
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الاثراء غير المشروع

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