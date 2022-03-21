ضبط مخدرات وحبوب كبتاغون في بريتال (صور)

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 21 / 3 / 2022، دهمت قوة من الجيش، منازل عدد من المطلوبين في بلدة بريتال- البقاع، إثر خلافات عائلية تخللها إطلاق نار من أسلحة حربية وقذائف آر بي جي، وضبطت داخل منزل المواطن (م.ط) كمية من المخدرات وحبوب الكبتاغون، بالإضافة إلى آلات ومواد أولية تُستخدم في تصنيع المخدرات.سُلّمت المضبوطات إلى المرجع المختص وبوشر التحقيق.