لبنان

انخفاض اسعار الاستهلاك خلال شهر شباط 3,13 %

Lebanon 24
21-03-2022 | 07:22
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 أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر شباط 2022، سجل انخفاضا وقدره 3,13 % بالنسبة لشهر كانون الثاني 2021. كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:
 
- انخفاضا في محافظة بيروت وقدره 1,80 %

- انخفاضا في محافظة جبل لبنان وقدره 3,18 %

- انخفاضا في محافظة الشمال وقدره 3,79 %

- انخفاضا في محافظة البقاع وقدره 2,24 %

- انخفاضا في محافظة الجنوب وقدره 3,39 %

- انخفاضا في محافظة النبطية وقدره 3,59 %
 
وأشارت الى ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر شباط 2022 سجل ارتفاعا وقدره 214,59% بالنسبة لشهر شباط 2021. 
 
ودعت لمزيد من التفاصيل الاطلاع على نتائج مؤشر الاسعار على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على العنوان الاتي: www.cas.gov.lb.
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

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