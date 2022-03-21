انخفاض اسعار الاستهلاك خلال شهر شباط 3,13 %

أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر شباط 2022، سجل انخفاضا وقدره 3,13 % بالنسبة لشهر كانون الثاني 2021. كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:
- انخفاضا في محافظة بيروت وقدره 1,80 %
- انخفاضا في محافظة جبل لبنان وقدره 3,18 %
- انخفاضا في محافظة الشمال وقدره 3,79 %
- انخفاضا في محافظة البقاع وقدره 2,24 %
- انخفاضا في محافظة الجنوب وقدره 3,39 %
- انخفاضا في محافظة النبطية وقدره 3,59 %
وأشارت الى ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر شباط 2022 سجل ارتفاعا وقدره 214,59% بالنسبة لشهر شباط 2021.
ودعت لمزيد من التفاصيل الاطلاع على نتائج مؤشر الاسعار على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على العنوان الاتي: www.cas.gov.lb.