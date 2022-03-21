لبنان

جلسة عادية لمجلس الوزراء بعد ظهر الأربعاء في السراي الحكومي

Lebanon 24
21-03-2022 | 07:29
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يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية عند الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء، في السراي الحكومي الكبير. 
 
 
 
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