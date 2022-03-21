الراعي: لبنان في حياده الناشط والإيجابي يخدم اللبنانيين من دون أي استثناء

التقى البطريرك الماروني، الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط في القاهرة.

وقال الراعي بعد اللقاء: "نزور شخصاً لديه حب كبير للبنان ولمسنا كيف يتحدث عنه بعاطفة وبهمّ لخروجه ممّا هو عليه وتكلّمنا عن مختلف القضايا ووضعناها في قلبه".

وأضاف: "يعنينا بأن يكون لبنان عضواً فاعلاً في جامعة الدول العربية ولا نريد أن يكون لبنان عالة على أحد بل نريده أن يكون مساعداً ويلعب دوراً ويؤدي رسالته واليوم لبنان يمرّ بمرض ويجب أن يلجأ إلى الأصدقاء وهذا ما نفعله اليوم".

وشدّد على أنّه "لا يُمكن أن يعيش لبنان في حروب لا دخل لنا فيها وتحدثنا عن الحياد لأن لبنان في حياده الناشط والإيجابي يخدم اللبنانيين من دون أي استثناء لأن هذا الحلّ الوحيد ليعود إلى وجهه الطبيعي".