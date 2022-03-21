لبنان

بوشكيان اتفق مع شركات الاسمنت على تأمين حاجة السوق بالسعر الرسمي

Lebanon 24
21-03-2022 | 07:51
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أعلن وزير الصناعة جورج بوشكيان بعد اجتماعه بأصحاب ومديري مصانع الأسمنت في لبنان التزامهم " بتأمين حاجة السوق المحلية من الترابة بالسعر الرسمي الذي تعلنه وزارة الصناعة في جدول أسبوعي، وباستخراج المواد الأولية من المقالع خلال مهلة شهر أعطيت لهم ريثما يتم انجاز واقرار الآلية المنصوص اعدادها لمدة طويلة ومستدامة حول استخراج المواد الأولية وفق المعايير والمواصفات الدولية، بناء على قرار سابق لمجلس الوزراء، وتعمل لجنة مشتركة على وضع الالية الجديدة وهي تبقي اجتماعاتها مفتوحة" وشارك السادة بيار ضومط عن شركة الترابة الوطنية، طلعت اللحام عن سبلين وجيمي بو هارون عن هولسيم.

وتوصل المجتمعون إلى هذه الصيغة بالتوافق مع وزير البيئة ناصر ياسين الذي أجرى بوشكيان اتصالا هاتفية به وأطلعه على نتيجة الاجتماع الذي خذد خلال فترة الشهر المذكورة، والسماح بالعمل بالمقالع المحفورة سابقا وفق المخطط التوجيهي، والالتزام بالبعد عن الأحياء السكنية والبيوت والتأهيل البيئي والأخضر.
وشدد بوشكيان على رفض الاحتكارات ومنعها، مع تأكيد أصحاب الشركات على التزامهم بالأسعار التي تعلنها وزارة الصناعة أسبوعيا.
ثم تحدث اللحام، شاكرا بوشكيان على دعم وزارة الصناعة للانتاج الوطني والقطاع الاسمنت بشكل خاص. وقال:" إن النقص بكميات الأسمنت في السوق ناتج عن نقص المواد الأولية بسبب اقفال المقالع، ويعمل وزيرا الصناعة والبيئة على معالجة الموضوع. وقد منحنا مهلة شهر لاستخراج المواد الأولية من المقالع، ونحن على استعداد للتعاون مع الوزارتين، مع تأكيدنا على الالتزام بالشروط البينية، ويجدول أسعار وزارة الصناعة الأسبوعي."

لبنان

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