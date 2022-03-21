لبنان

عملية خطف لأم وابنتها... هكذا انتهت

Lebanon 24
21-03-2022 | 08:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام احد المواطنين بالادعاء امام مخفر "السويقة" لقوى الأمن الداخلي ضد مجموعة من المجهولين الذين قاموا بخطف زوجته وإبنته (3 سنوات) في محلّة الزاهرية في طرابلس.

وفي التفاصيل، فان السيدة التي تعرضت للخطف تقدمت بشكوى أيضا أمام الفصيلة عينها حيث قالت انه أثناء توجها من طرابلس الى عكّار على متن سيارة من نوع مرسيدس، قام السائق بالادعاء ان سيارته تعطلت وأوقفها على جانب الطريق وطلب من السيدة وابنتها الانتقال الى سيارة جديدة.
 
وعند صعودهما الى السيارة الجديدة، تم وضع قماشة مخدرة على وجهيهما.
 
وفي وقت لاحق، قام الخاطفون بالاتصال بزوجها مطالبين بفديّة مالية قيمتها 100 ألف دولار أميركي لتتدنى القيمة لآحقاً إلى خمسة آلاف دولار وبعد عدم تجاوب الزوج مع طلبات الخاطفين، تم الافراج عن السيدة وابنتها دون دفع اي مبلغ مالي.
 

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