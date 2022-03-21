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لبنان
نقابة أصحاب محطات المحروقات: لا نتبنى اي تصريح للبراكس
Lebanon 24
21-03-2022
|
08:05
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صدر عن نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان البيان التالي:
عطفا على التصاريح المتكررة التي يقوم بها السيد جورج البراكس مدعيا صفة نقابية يهمنا كنقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان وبعد تشاور أعضائها توضيح ما يلي:
ان السيد جورج البراكس هو صاحب محطة ومنتسب للجمعية العمومية وليس له اي صفة نقابية ونحن كنقابة لا نتبنى اي تصريح او قرار غير اداري صادر عنه ايجابيا كان ام سلبيا.
وهذا لا ينفي بالطبع احترامنا وتقديرنا لجهود والده رحمه الله كرئيس سابق للنقابة ولكن هذا المنصب هو ليس منصبا وراثيا لكي يتصرف السيد جورج البراكس كوريث لمنصب والده.
لذا نتمنى من جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة اذا كان لديها اي استفسار فيما يخص المحطات او النقابة التواصل مع امين سر النقابة السيد حسن جعفر او احد اعضاء النقابة المخولين بالتصريح.
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