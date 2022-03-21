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لبنان
اليكم عطلة الصحافة في عيد بشارة السيدة مريم العذراء
Lebanon 24
21-03-2022
|
08:40
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صدر عن نقابة الصحافة اللبنانية، البيان الآتي:
"يصادف يوم الجمعة الواقع فيه 25 آذار الجاري عيد "بشارة سيدتنا مريم العذراء" وهو عيد وطني اسلامي - مسيحي، تتوقف فيه الصحف عن العمل، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك".
المصدر:
ترجمة "لبنان 24" - Bloomberg
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