اليكم عطلة الصحافة في عيد بشارة السيدة مريم العذراء

صدر عن نقابة الصحافة اللبنانية، البيان الآتي:

"يصادف يوم الجمعة الواقع فيه 25 آذار الجاري عيد "بشارة سيدتنا مريم العذراء" وهو عيد وطني اسلامي - مسيحي، تتوقف فيه الصحف عن العمل، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك".