تعميم جديد من "الطيران المدني".. ماذا فيه؟

أصدرت المديرية العامّة للطيران المدني تعميماً جديداً لجميع شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت حول الإجراءات المتعلقة بالركاب القادمين إلى لبنان.

وجاء في نص التعميم الاول رقم 12/2: استناداً إلى كتاب وزير الصحة العامة رقم 22/1/9520 تاریخ 21/3/2022، والحاقاً بالتعميم رقم 9/2 تاریخ 25/2/2022،

يلغى البند (1) من التعميم أعلاه، المتعلق بالزامية تسجيل الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان على المنصة الإلكترونية MOPH PASS الخاصة بوزارة الصحة العامة.



يطلب من جميع الشركات التقيد بمضمون هذا التعميم والبدء بتطبيقه على الركاب الذين يصلون إلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت ابتداء من 28/3/2022".