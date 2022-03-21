لبنان

البابا فرنسيس: سأزور لبنان لإعادة إحياء الرجاء فيه

Lebanon 24
21-03-2022 | 08:35
A-
A+
Doc-P-933536-637834705339279671.jpg
Doc-P-933536-637834705339279671.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل البابا فرنسيس رئيس الجمهورية ميشال عون في الفاتيكان. وقال البابا إنّ "للبنان مكانة خاصة في صلاتي واهتماماتي وسأزوره لإعادة إحياء الرجاء فيه".
 
 
من جانبه، جدّد الرئيس عون الدعوة للحبر الأعظم للزيارة، وأشار إلى أنّ "لبنان يجتاز مرحلة صعبة لكنه سينتصر عليها حتما بإرادة ابنائه مجتمعين".
 
 
وقال عون للبابا: "لا نريد للبنان ان يدفع اثمانا لما يحصل في المنطقة وهو بفضل عنايتكم واصرار ابنائه على النهوض ليس متروكا لقدره".
 
 
كذلك، التقى عون أمين سر الكرسي الرسولي الكاردينال بيترو بارولين، وقال: "آن الأوان ليقتنع الجميع ان لبنان يجب ان يعود الى لعب دوره كجسر تلاقٍ وهو ليس منبع ازمات".
 
 
وشدّد عون على أنّ "هناك مسؤولية على المجتمع الدولي لكي يقوم بواجباته  في الحفاظ على وطن هو قيمة بإعتراف الجميع".
 
 
أمّا الكاردينال بارولين، فقال: "قرأت باهتمام بالغ المذكرة التي سلمتموها الى المونسنيور غالاغير ونؤكد على ما ذكرتموه من أن لبنان يجب ان يبقى بلدا حرا، مستقلا وسيّداً". وأكّد أنّ "الاستقرار في لبنان يساهم في استقرار المنطقة ولدينا اسباب كثيرة للوقوف الى جانبكم".
 
 
ولاحقا، أعلن الفاتيكان في بيان رسمي عن لقاء البابا فرنسيس بالرئيس عون، أنّه "تمّ التركيز على أهمية العلاقات الدبلوماسية الجيدة بين لبنان والفاتيكان، وبحث المشاكل التي يعاني منها لبنان".
 
وأمل الفاتيكان أن "تساهم المساعدات الدولية، اضافة الى الانتخابات النيابية المقبلة والإصلاحات الضرورية، في تمتين علاقات العيش المشترك السلمية بين مختلف المكونات الطائفية في بلاد الأرز".

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:01 | 2022-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:19 | 2022-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2022-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:49 | 2022-03-21
09:05 | 2022-03-21
11:20 | 2022-03-21
11:00 | 2022-03-21
10:39 | 2022-03-21
10:36 | 2022-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website