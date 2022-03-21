البابا فرنسيس: سأزور لبنان لإعادة إحياء الرجاء فيه

استقبل البابا فرنسيس رئيس الجمهورية ميشال عون في الفاتيكان. وقال البابا إنّ " للبنان مكانة خاصة في صلاتي واهتماماتي وسأزوره لإعادة إحياء الرجاء فيه".

من جانبه، جدّد الرئيس عون الدعوة للحبر الأعظم للزيارة، وأشار إلى أنّ "لبنان يجتاز مرحلة صعبة لكنه سينتصر عليها حتما بإرادة ابنائه مجتمعين".

وقال عون للبابا: "لا نريد للبنان ان يدفع اثمانا لما يحصل في المنطقة وهو بفضل عنايتكم واصرار ابنائه على النهوض ليس متروكا لقدره".

كذلك، التقى عون أمين سر الكرسي الرسولي الكاردينال بيترو بارولين، وقال: "آن الأوان ليقتنع الجميع ان لبنان يجب ان يعود الى لعب دوره كجسر تلاقٍ وهو ليس منبع ازمات".

وشدّد عون على أنّ "هناك مسؤولية على المجتمع الدولي لكي يقوم بواجباته في الحفاظ على وطن هو قيمة بإعتراف الجميع".

أمّا الكاردينال بارولين، فقال: "قرأت باهتمام بالغ المذكرة التي سلمتموها الى المونسنيور غالاغير ونؤكد على ما ذكرتموه من أن لبنان يجب ان يبقى بلدا حرا، مستقلا وسيّداً". وأكّد أنّ "الاستقرار في لبنان يساهم في استقرار المنطقة ولدينا اسباب كثيرة للوقوف الى جانبكم".

ولاحقا، أعلن الفاتيكان في بيان رسمي عن لقاء البابا فرنسيس بالرئيس عون، أنّه "تمّ التركيز على أهمية العلاقات الدبلوماسية الجيدة بين لبنان والفاتيكان، وبحث المشاكل التي يعاني منها لبنان".

وأمل الفاتيكان أن "تساهم المساعدات الدولية، اضافة الى الانتخابات النيابية المقبلة والإصلاحات الضرورية، في تمتين علاقات العيش المشترك السلمية بين مختلف المكونات الطائفية في بلاد الأرز".