نقابة المحررين بحثت في شؤون نقابية ومطلبية وجددت ادانتها لجريمة اغتيال لقمان سليم

عقد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية إجتماعا برئاسة النقيب جوزف القصيفي وفي حضور الاعضاء، وبحث في عدد من الامور النقابية والمطلبية، وأصدر بيانا اشار فيه الى أن المجلس "ناقش مسودة بروتوكول بين النقابة ونقابتي اطباء لبنان وطرابلس، وسيتابع إجتماعاته ليضعها في صيغتها النهائية قريبا".وتوقف المجلس عند "بعض ردود الفعل التي صدرت تعليقا على تقرير الحريات الذي أذاعه نقيب المحررين في موتمر صحافي الاسبوع الماضي"، ورأى في ذلك "خلطا مستغربا بين تقرير النقابة والانتهاكات التي وردت منفصلة عن التقرير والتي استقتها النقابة من مصادر عدة، من دون ان تدعي انها هي التي سجلتها".أضاف البيان: "اما في ما يتعلق باغتيال الناشط لقمان سليم، فقد سبق للنقابة أن دانت هذه الجريمة بأقسى العبارات، وهي تؤكد موقفها السابق في هذا المجال".