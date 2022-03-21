كركي : لن نسمح أن تهان كرامة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان

صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، البيان الآتي:"بتاريخ 21/2/2022، تعرض مستخدم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مركز برج حمود للإهانة والضرب من قبل مندوب مؤسسة برايم ساوث ليبانون ش.م.ل. المدعو ف. ح. ك على أثر سوء تفاهم سبق أن حصل قبل أسابيع خمسة وقد شهد أكثر من 18 مستخدما على التعدي السافر الذي قام به المعتدي من إهانة لفظية وتعرض جسدي وصل حد خنق المستخدم بكلتا يديه منعه من التنفس لولا تدخل الحاضرين للحؤول دون تدهور الوضع أكثر. وعلى الفور قام المستخدم، وبعد التواصل مع الدائرة القانونية المختصة بالصندوق بتقديم شكوى ضد المعتدي في المخفر ومن ثم في النيابة العامة.وفور اطلاعه على مجريات الأمور، أعطى المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي التعليمات اللازمة للمديرية المالية - مصلحة القضايا للمباشرة بالإدعاء على المعتدي ف.ح.ك أمام القضاء المختص مطالبا بإنزال أشد العقوبات به كي يكون عبرة لكل من تسول له نفسه أن يكرر هذا الفعل المشين في حق من تعالى على حقوقه كي يستمر في خدمة الناس، على الرغم من عدم إنصاف تعبه، لاسيما في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السيئة التي طالت طبقات المجتمع اللبناني كافة.وعلى إثر هذه الحادثة الخطيرة، أصدر المدير العام تعميما حمل الرقم 674 بتاريخ 21/3/2022 قضى بموجبه منع المعتدي مندوب شركة برايم ساوث ليبانون ش.م.ل. المدعو ف.ح.ك، من الدخول الى كافة مكاتب ومديريات الصندوق. كما حظر على جميع المستخدمين استقبال واستلام أي معاملة منه بأي شكل من الأشكال تحت طائلة المسؤولية.وفي هذه المناسبة، ناشد الدكتور كركي الجهات الأمنية المختصة لتأمين الحماية اللازمة لمكاتب ومديريات الصندوق المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية، كما طالب القضاء المختص بإنزال أشد العقوبات اللازمة بالمدعو ف.ح.ك.، مؤكدا أنه لن يتوانى عن اتخاذ تدابير واجراءات أكثر صرامة، في حال تكررت هذه الأفعال الجرمية، لأن كرامة مستخدم الصندوق خط أحمر لن نسمح لأي كأن أن يمسها أو يتعرض إليها".