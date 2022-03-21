لبنان

6572 خدمة للدفاع المدني - الهيئة الاسلامية خلال الاسبوع الفائت

Lebanon 24
21-03-2022 | 09:37
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 أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئةالاسلامية في بيان ، أن مراكزها المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة نفّذت 6572 خدمة ومهمة مختلفة من صباح يوم الإثنين 14 اذار 2022 حتى مساء يوم الأحد 20 اذار 2022.

   
وذكرت أن المديرية العامة للدفاع المدني -الهيئة نفذت في حملتها لمكافحة جائحة "كورونا" منذ بدايتها حتى الآن" 18728 مهمة نقل لحالات مصابة أو مشتبه بإصابتها أو مخالطة، بالإضافة إلى تجهيز ودفن 2913 متوفيا بالفيروس من أصل 10248 في لبنان.   
كما وشملت الحملة 4657 إجراء تعقيم منذ بداية عام 2021، شمل الواحد منها العديد من الوحدات بما في ذلك مؤسسات عامة وخاصة، مدارس، جامعات، دور عبادة. فضلًا عن 48043 مهمة توعوية وإرشادية و 170081 مهمة تدخل إسعافي منزلي".
المصدر: الوكالة الوطنية
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