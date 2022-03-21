رعد: يدا بيد لمواجهة الجبروت والطغيان والحصار

أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد في احتفال لمناسبة "ولادة الامام المهدي"، في بلدة عدشيت بمشاركة شخصيات وفاعليات، أن "المقعد النيابي في هذا الزمن هو مسؤولية لمواجهة التآمر والصمود والإشتباك في مواجهة المتآمرين وهو مهمة قاسية وكأننا على محور من محاور المقاومة".وقال: "مطمئنون لرهانات شعبنا، لكن كل ما نريده أن يعي شعبنا وأهلنا مخاطر جنود "الوسواس الخناس" الذي يأتي لأي شخص ويوسوس له "شو بدك بهيدي اللائحة واشطب واحد من اللائحة، وليه بدنا نتحالف مع هالجماعة"، يجب أن نتنبه لهذا الوسواس الخناس أثناء هذا الإستحقاق كي لا يأخنا أحد الى نتائج لا نرضاها من وراء هذا الاستحقاق".وللمناسبة عينها في بلدة عزة، قال النائب رعد: "إن أميركا تريد أن تمنع عنا الكهرباء وتجويعنا، وكل هذا لصالح العدو الإسرائيلي. فبعد العام 2006 أصبح لدى المقاومة صواريخ تستهدف اي نقطة للعدو في فلسطين المحتلة وتوجعه، وهذا الذي ألزم الإسرائيلي معادلة توازن الردع وليس كرم اخلاق العدو".وفي لقاء سياسي أقامه "حزب الله" في بلدة سيناي، قال رعد: "لا شيء يميزنا عن أهلنا، فنحن نوطن أنفسنا على العيش مثلكم وإلى جنبكم وبمستوى معيشتكم. نحن وأنتم يدا بيد لمواجهة الجبروت والطغيان والحصار". وجدد التأكيد أنه "بالصبر والإرادة والإيمان بالله يمكننا أن نكون أقوياء لننتصر على أعدائنا".