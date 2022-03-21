أمسية غنائية لـ"كورال الفيحاء" في قصر الاونيسكو في حضور المرتضى

حضر وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى الأمسية الموسيقية التي أحيتها فرقة كورال الفيحاء بقيادة المايسترو باركيف تسالكيان، في قصر الاونيسكو، بدعوة من وزارة الثقافة ضمن فعاليات الشهر الفرنكوفوني، وبمشاركة حشد من متذوقي الفن الغنائي.استهلت الامسية بالنشيد الوطني من أداء الكورال، ثم مجموعة من القطع الفنية "تحاكي الوطن، السلام، المحبة، الطبيعة"، والبعض منها باللغة الفرنسية وأخرى بالارمنية، الى جانب اغنيات لفيروز، فيلمون وهبي، زكي ناصيف، ومارسيل خليفة. وختاما أغنية عن اهداف التنمية المستدامة.وتميزت فرقة كورال الفيحاء بأدائها "المميز الممزوج بحلاوة التراث لتظهر وكأنها لوحة فنية، ان لجهة دقة الاداء او روعة الالقاء، حيث بدا افراد الفرقة جميعهم وكأنهم شخص واحد بادائهم ومظهرهم شبانا وشابات يعتمدون على حناجرهم التي تعمل كآلات موسيقية تدعم الاصوات الغنائية التي تشدو توليفة من قطعة موسيقية متكاملة".