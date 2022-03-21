في منطقة "القبة"... سرقات بالجملة

شهدت منطقة القبة في طرابلس سرقات متنقلة طالت مجموعة من المتاجر.

وحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24" تم سرقة اللوازم الكهربائية التابعة لاحدى محطات البنزين في المنطقة، كما تعرض احد الافران لسرقة براد وبعض المواد الاخرى.