لبنان

في منطقة "القبة"... سرقات بالجملة

Lebanon 24
21-03-2022 | 10:21
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شهدت منطقة القبة في طرابلس سرقات متنقلة طالت مجموعة من المتاجر.
وحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24"  تم سرقة اللوازم الكهربائية التابعة لاحدى محطات البنزين في المنطقة، كما تعرض احد الافران لسرقة براد وبعض المواد الاخرى.
 
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سرقة

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