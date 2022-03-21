12
o
بيروت
13
o
طرابلس
8
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
12
o
جونية
8
o
النبطية
6
o
زحلة
5
o
بعلبك
8
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
تفاصيل اضافية عن المنخفض الجوي الاكثر برودة.. للبقاء على جهوزية تامة لمواجهة أي طارىء
Lebanon 24
21-03-2022
|
10:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر محافظ البقاع كمال أبو جودة تعميما حمل الرقم 4/290 موجها الى قيادة منطقة البقاع الاقليمية في قوى الامن الداخلي، قائمقاميتي البقاع الغربي وراشيا، الصليب الاحمر، اتحادات بلديات وبلديات قضاء زحلة، المصلحة الاقليمية للاشغال العامة في البقاع، المكتب الاقليمي للدفاع المدني في البقاع ودائرة الشؤون الاجتماعية في البقاع، وذلك "لاتخاذ الاجراءات الاحتياطية والوقائية كافة للحؤول دون حصول أي حادث او ضرر، نظرا لاحتمال تعرض لبنان لمنخفض جوي، بدءا من يوم الأربعاء الواقع فيه 23 الحالي، والذي يستمر لغاية يوم الجمعة 25 منه، والمترافق مع رياح قوية وامطار غزيرة وتساقط للثلوج على المرتفعات الجبلية بدءا من ارتفاع 1000 متر وربما اقل، حيث من المتوقع أن تترافق الثلوج مع موجة صقيع وتشكل للجليد، وفقا لمعطيات الارصاد الجوية الخاصة بالمديرية العامة للطيران المدني".
ودعا أبو جودة إلى "البقاء على جهوزية تامة لمواجهة اي مستجد او طارىء، والتنسيق مع غرفة العمليات في قيادة سرية زحلة الاقليمية، واتخاذ الاجراءات الاحتياطية والوقائية كافة، وخصوصا في القرى والبلدات المحاذية لمجرى نهر الليطاني، للحؤول دون حصول اي حادث او ضرر".
وكان الاب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية أفاد عبر صفحته على "فيسبوك" ان لبنان على موعد مع منخفض جوي بين الثلاثاء ليلاً وصباح الجمعة فتتحول الى منخفض ثلجي بحيث تتساقط الثلوج فوق 800 متر وبشكل متفاوت وتكون الثلوج غزيرة وكثيفة فوق 1000/1100متر.
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة
حيوانٌ صحراويّ ضخم يظهر في صيدا.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حيوانٌ صحراويّ ضخم يظهر في صيدا.. شاهدوا الفيديو
14:01 | 2022-03-20
20/03/2022 02:01:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلالة غير موفقة لنادين نسيب نجيم في الموركس دور بدبي.. والجمهور: "ليش هيك لابسة" (صور)
Lebanon 24
إطلالة غير موفقة لنادين نسيب نجيم في الموركس دور بدبي.. والجمهور: "ليش هيك لابسة" (صور)
03:26 | 2022-03-21
21/03/2022 03:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الربيع لن يبدأ اليوم.. منخفض جوي جديد آتٍ من تركيا والحرارة لن ترتفع الا في هذا الموعد
Lebanon 24
الربيع لن يبدأ اليوم.. منخفض جوي جديد آتٍ من تركيا والحرارة لن ترتفع الا في هذا الموعد
01:52 | 2022-03-21
21/03/2022 01:52:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب فضل الله يحسم أول أيام رمضان.. إليكم الموعد
Lebanon 24
مكتب فضل الله يحسم أول أيام رمضان.. إليكم الموعد
16:19 | 2022-03-20
20/03/2022 04:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباكات مسلحة تهزّ بريتال.. السبب غير متوقع!
Lebanon 24
إشتباكات مسلحة تهزّ بريتال.. السبب غير متوقع!
16:11 | 2022-03-20
20/03/2022 04:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:46 | 2022-03-21
لعبةٌ في سوق الدولار ترفع الأرباح.. ما الذي يحدُث؟
13:41 | 2022-03-21
مستشفى الحريري: 5 حالات حرجة ولا وفيات
13:27 | 2022-03-21
وزير الأشغال: لن نسمح لأحد بأن يسلب المرافىء اللبنانية دورها التاريخي
12:44 | 2022-03-21
من روما.. هذا ما دعا إليه عون
12:03 | 2022-03-21
دولار "صيرفة" يُسجّل ارتفاعا ملحوظاً... كم بلغ؟
11:57 | 2022-03-21
المصارف تفتح أبوابها غدا... ما صحة الخبر؟
فيديو
"تويوتا" تطرح سيارة عائلية جميلة ومتطورة... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
"تويوتا" تطرح سيارة عائلية جميلة ومتطورة... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
12:00 | 2022-03-21
21/03/2022 19:52:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلاثة أعراض خطيرة لـ"كورونا" إذا استمرت توجّهوا للطبيب فوراً... ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
ثلاثة أعراض خطيرة لـ"كورونا" إذا استمرت توجّهوا للطبيب فوراً... ما هي؟ (فيديو)
06:49 | 2022-03-21
21/03/2022 19:52:09
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى الكشف عن إصابة مادونا بالسرطان.. عاشت وحيدة في منزلها وانتصرت (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى الكشف عن إصابة مادونا بالسرطان.. عاشت وحيدة في منزلها وانتصرت (فيديو)
03:20 | 2022-03-21
21/03/2022 19:52:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact