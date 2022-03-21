لبنان

تفاصيل اضافية عن المنخفض الجوي الاكثر برودة.. للبقاء على جهوزية تامة لمواجهة أي طارىء

Lebanon 24
21-03-2022 | 10:26
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أصدر محافظ البقاع كمال أبو جودة تعميما حمل الرقم 4/290 موجها الى قيادة منطقة البقاع الاقليمية في قوى الامن الداخلي، قائمقاميتي البقاع الغربي وراشيا، الصليب الاحمر، اتحادات بلديات وبلديات قضاء زحلة، المصلحة الاقليمية للاشغال العامة في البقاع، المكتب الاقليمي للدفاع المدني في البقاع ودائرة الشؤون الاجتماعية في البقاع، وذلك "لاتخاذ الاجراءات الاحتياطية والوقائية كافة للحؤول دون حصول أي حادث او ضرر، نظرا لاحتمال تعرض لبنان لمنخفض جوي، بدءا من يوم الأربعاء الواقع فيه 23 الحالي، والذي يستمر لغاية يوم الجمعة 25 منه، والمترافق مع رياح قوية وامطار غزيرة وتساقط للثلوج على المرتفعات الجبلية بدءا من ارتفاع 1000 متر وربما اقل، حيث من المتوقع أن تترافق الثلوج مع موجة صقيع وتشكل للجليد، وفقا لمعطيات الارصاد الجوية الخاصة بالمديرية العامة للطيران المدني".
 
ودعا أبو جودة إلى "البقاء على جهوزية تامة لمواجهة اي مستجد او طارىء، والتنسيق مع غرفة العمليات في قيادة سرية زحلة الاقليمية، واتخاذ الاجراءات الاحتياطية والوقائية كافة، وخصوصا في القرى والبلدات المحاذية لمجرى نهر الليطاني، للحؤول دون حصول اي حادث او ضرر".
 
وكان الاب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية أفاد عبر صفحته على "فيسبوك" ان لبنان على موعد مع منخفض جوي بين الثلاثاء ليلاً وصباح الجمعة فتتحول الى منخفض ثلجي بحيث تتساقط الثلوج فوق 800 متر وبشكل متفاوت وتكون الثلوج غزيرة وكثيفة فوق 1000/1100متر.

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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