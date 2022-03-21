أصيبت بطلق ناري في رأسها... اليكم ما حصل

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض فتاة صغيرة لطلق ناري من بندقية "ام حبة" من قبل مجهول في منطقة القبة في طرابلس ما ادى الى اصابتها في رأسها.



وتم نقلها الى أحد مستشفيات المنطقة.