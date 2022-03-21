لبنان

في الشمال... نظام التقنين يصل الى المياه

Lebanon 24
21-03-2022 | 10:36
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أعلنت مؤسسة مياه لبنان الشمالي عدم قدرتها على الاستمرار بتأمين المياه بالمدّة ذاتها والكمية نفسها بسبب الارتفاع الكبير بسعر المازوت وعدم توفره بشكل دائم.
 
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