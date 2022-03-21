في الشمال... نظام التقنين يصل الى المياه

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الشمالي عدم قدرتها على الاستمرار بتأمين المياه بالمدّة ذاتها والكمية نفسها بسبب الارتفاع الكبير بسعر المازوت وعدم توفره بشكل دائم.