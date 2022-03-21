اتحاد بلديات الفيحاء: في حال نشوب اي حريق لا يمكننا تلبية النداء

صدر عن إتحاد بلديات الفيحاء، البيان التالي:بسبب عرقلة معاملات شراء المحروقات لتشغيل أجهزة الإتحاد لا سيما جهاز فوج الإطفاء،وبسبب نفاذ المحروقات من الآليات لا سيما آليات مكافحة الحرائق في فوج الإطفاء،نتقدم بالإعتذار من أهلنا في مدن الفيحاء: طرابلس، الميناء، البداوي والقلمون وذلك بسبب عدم القدرة على تلبية النداء في حال نشوب أي حريق.كما نذكر بضرورة الإتصال بالدفاع المدني على الرقم ١٢٥ في حال نشوب أي حريق.