لبنان

انقاذ طفلة من حريق في داخل منزل عائلتها (صورة)

Lebanon 24
21-03-2022 | 11:27
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام " باندلاع حريق في منزل تسكنه عائلة سورية في بلدة الخرايب - منطقة زراعية اسهما الباهلية، وكان في داخل المنزل طفلة.
وحضرت سيارة اطفاء تابعة للدفاع المدني - اسعاف الرسالة - مركز الخرايب. وعمل على انقاذ الطفلة واخماد الحريق. واقتصرت الاضرار على الماديات.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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