انقاذ طفلة من حريق في داخل منزل عائلتها (صورة)

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام " باندلاع حريق في منزل تسكنه عائلة سورية في بلدة الخرايب - منطقة زراعية اسهما الباهلية، وكان في داخل المنزل طفلة.

وحضرت سيارة اطفاء تابعة للدفاع المدني - اسعاف الرسالة - مركز الخرايب. وعمل على انقاذ الطفلة واخماد الحريق. واقتصرت الاضرار على الماديات.