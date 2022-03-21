مراقبو الاقتصاد سطروا أربع محاضر ضبط بحق محطات في الغازية وعنقون



كشف مفتشو مصلحة الاقتصاد والتجارة في محافظة الجنوب أثناء جولتهم اليوم بمؤازرة فريق من مكتب امن الدولة في الزهراني عن مخالفة محطتي محروقات في سينيق وعنقون، وبيعهم مادة البنزين للمواطنين خلافاً للتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه ، وجرى على أثرها تسطير محضري ضبط في حقهما . كما سطر المراقبون محضري ضبط بحق محطتين مقفلتين في الغازية ، بعد تبيان تخزينهما كميات من الوقود والمازوت بهدف احتكارها .