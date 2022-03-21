لبنان

المصارف تفتح أبوابها غدا... ما صحة الخبر؟

Lebanon 24
21-03-2022 | 11:57
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انتشر بعض المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد ان المصارف ستعود عن اضرابها التحذيري وتقوم بفتح ابوابها ابتداء من صباح الغد.
 
"لبنان 24" تأكد من المعلومة وتبيّن له انها غير دقيقة ولا تمت الى الحقيقة بصلة.
 
 
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