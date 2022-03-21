المصارف تفتح أبوابها غدا... ما صحة الخبر؟

انتشر بعض المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد ان المصارف ستعود عن اضرابها التحذيري وتقوم بفتح ابوابها ابتداء من صباح الغد.

"لبنان 24" تأكد من المعلومة وتبيّن له انها غير دقيقة ولا تمت الى الحقيقة بصلة.