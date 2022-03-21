دولار "صيرفة" يُسجّل ارتفاعا ملحوظاً... كم بلغ؟

صدر عن مصرف لبنان البيان التالي:بلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" لهذا اليوم /36,000,000/$ ستة وثلاثون مليون دولار أميركي بمعدل 21500 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل مؤسسات الصرافة على المنصة.مع الإشارة الى ان التسجيلات على منصة Sayrafa لهذا اليوم لم تكن مكتملة بسبب إضراب المصارف.على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة "Sayrafa" وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.