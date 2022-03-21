من روما.. هذا ما دعا إليه عون

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون من روما على ضرورة دعم اقتراح انشاء صندوق دعم وطني للبنان برعاية الكرسي الرسولي ومضاعفة برامج المساعدات للبنان.

ومن جهته، قال مدير عام منظمة الأغذية والزراعة (FAO) السيّد كو دونغيي بعد لقائه الرئيس عون: "الفاو ستواصل اهتمامها بلبنان على الرغم من الظروف الدولية الصعبة، واقتراح الرئيس عون سيؤخذ بعين الاعتبار لجهة كيفية مساهمة المنظمة ضمن صلاحياتها فيه".

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي (WFP) السيّد دايفيد بايسلي بعد لقائه الرئيس عون: "البرنامج اضطر الى خفض مساعداته في بعض الدول لكنه لن يتردد في مساعدة لبنان. واقتراح الرئيس عون جدير بالدراسة وسيبقى موضع متابعة من قبل البرنامج بما يساهم في تحقيقه".