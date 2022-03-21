وزير الأشغال: لن نسمح لأحد بأن يسلب المرافىء اللبنانية دورها التاريخي

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية في بيان، ان ‏زيارته "للشركة الفرنسية المعنية بصيانة السفن التجارية والسياحية، هي خطوة لتهيئة الأرضية اللوجستية لبعض المرافىء اللبنانية لأجل ذلك من أقصى جنوب لبنان إلى شماله والتي ستبقى عصية على التقلبات السياسية والجيوسياسية في المنطقة والعالم للحفاظ على دورها التاريخي الذي لن نسمح لأحد بسلبه منها".