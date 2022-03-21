لبنان

جمعية أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت كرمت أمهات وزوجات الشهداء

Lebanon 24
21-03-2022 | 13:29
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كرّمت جمعية "أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت"، أمهات وزوجات الشهداء، الذين سقطوا في الرابع من آب بمناسبة عيد الأم، في احتفال اقيم مساء اليوم في صالة كنيسة المخلص (مونو)، حضره أمهات وزوجات الشهداء، وأهالي الشهداء وفوج الاطفاء و6 محامين من مكتب الادعاء.
 
وألقيت كلمات عديدة من فحوى المناسبة، وكان هناك تاكيدٌ على قيمة الأم التي تبذل الغالي والرخيص في سبيل أبنائها. 
 
وأشارت الكلمات إلى أن أمهات الشهداء ينتظرنَ العدالة والحقيقة من أجل أبنائهنّ، مشددة على أن الآمال كبيرة لإظهار الحقيقة حول انفجار مرفأ بيروت بعيداً عن كل ما صدر من عرقلات بوجه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
 
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