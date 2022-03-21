12
o
بيروت
14
o
طرابلس
8
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
7
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
7
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
عن أسعار المواد الغذائية.. هذا ما أعلنه وزير الاقتصاد مؤخراً
Lebanon 24
21-03-2022
|
14:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام مؤتمراً صحافياً بعد ظهر اليوم، بعد ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية للامن الغذائي، في مكتبه بالوزارة.
وبعد الاجتماع، قال سلام: "عقدنا اليوم اجتماع اللجنة الوزارية للأمن الغذائي وتحديدا بما يتعلق بالامور المعيشية وبلقمة عيش المواطن، وفي طليعتها تأمين المواد الاستهلاكية الاساسية للمواطن بما فيها القمح والزيوت والسكر وبعض المواد الاساسية في السلة الغذائية، حيث كان اطار بحث اللجنة الوزارية، قد تطرق لثلاث مواضيع اساسية، أولها تأمين والتأكد من تأمين الكميات المطلوبة للاستهلاك من القمح المحلي، من قبل الدولة اللبنانية والتعاون مع القطاع الخاص، فنحن اتفقنا اليوم على أطر اساسية تتعلق اولا بتخزين الكميات".
وتابع: "أما بالنسبة لموضوع المواد الاخرى التي تتعلق بالسلة الغذائية، فاجتماعنا اليوم كان حول تأمين الحاجيات الغذائية خلال الاعياد وشهر رمضان المبارك، فنحن كلجنة أكدنا على ضرورة التنسيق الكامل مع التجار والمستوردين والصناعيين المحليين في خلق سلة غذائية تواكب الظرف والمرحلة خاصة قبل وخلال شهر رمضان في المنتوجات الاساسية التي تستهلك كالأرز والسكر والطحين وبعض الحبوب الاخرى، وكنا اتفقنا على حصول لقاءات يومية خلال الايام المقبلة مع التجار والسوبرماركت لابقاء الاسعار مقبولة، فنحن نعرف بحصول ارتفاع عالمي بالاسعار وتضخم في الاسواق العالمية في المواد الغذائية. ونحن حرصاء على استفادة الجميع من هذه السلة الغذائية، مع السيطرة على ارتفاع الاسعار العالمي الذي سيكون له انعكاس وارتفاع في الاسعار في لبنان، وهذا يكون في تنشيط الدور الرقابي للاسعار، وقد اتفقنا كلجنة وتحديدا الوزارات المعنية الصناعة والزراعة والاقتصاد على تشديد الدور الرقابي على صعيد السلع والاسعار، وضرورة تفعيل الدور الرقابي بشكل مضاعف بالتنسيق مع القضاء والجهات الامنية، وزارات الصناعة والزاعة والاقتصاد كل في مجالها فنحن لن نقبل بانعكاس ارتفاع الاسعار العالمية حتى يستغل التجار المواطنين".
وختم: "بالنسبة للمواد الاساسية كالسكر والزيت والقمح، فلا حاجة للهلع وقد تأكدنا من وجود كل هذه المواد الاساسية ونعمل على استمراريتها ما بعد شهرين من اليوم، والتحدي الاكبر هو الاسعار، وقد قدمت ورقة من قبل وزارة الاقتصاد بطلب معلومات حول السلع الغذائية الاستراتيجية الى مجلس الوزراء، والجدول الذي يتضمن كل التفاصيل سيقدم الى مجلس الوزراء الاربعاء، حتى تكون الحكومة مطلعة على الكميات الموجودة في السوق وأن يتم العمل على عدم انقطاع هذه المواد".
تابع
الأكثر قراءة
إطلالة غير موفقة لنادين نسيب نجيم في الموركس دور بدبي.. والجمهور: "ليش هيك لابسة" (صور)
Lebanon 24
إطلالة غير موفقة لنادين نسيب نجيم في الموركس دور بدبي.. والجمهور: "ليش هيك لابسة" (صور)
03:26 | 2022-03-21
21/03/2022 03:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الربيع لن يبدأ اليوم.. منخفض جوي جديد آتٍ من تركيا والحرارة لن ترتفع الا في هذا الموعد
Lebanon 24
الربيع لن يبدأ اليوم.. منخفض جوي جديد آتٍ من تركيا والحرارة لن ترتفع الا في هذا الموعد
01:52 | 2022-03-21
21/03/2022 01:52:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سنوات من طلاقهما يورغو شلهوب ينشر صورة لزوجته السابقة الالمانيّة الاصل... هكذا أصبحت!
Lebanon 24
بعد سنوات من طلاقهما يورغو شلهوب ينشر صورة لزوجته السابقة الالمانيّة الاصل... هكذا أصبحت!
10:34 | 2022-03-21
21/03/2022 10:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
قصّة سيدة لبنانية غيّرت حياة 4 فتيات سوريّات.. هذا ما فعلته معهنّ
Lebanon 24
قصّة سيدة لبنانية غيّرت حياة 4 فتيات سوريّات.. هذا ما فعلته معهنّ
11:00 | 2022-03-21
21/03/2022 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع إضافي للدولار.. هذا ما سجله!
Lebanon 24
ارتفاع إضافي للدولار.. هذا ما سجله!
05:00 | 2022-03-21
21/03/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:43 | 2022-03-21
ماضي لـ"الأنباء" الكويتية: القاضي يحكم ولا يُحكم عليه
18:13 | 2022-03-21
نقاشات داخلية خطيرة
18:09 | 2022-03-21
وضع جديد بعد تسجيل اللوائح
18:00 | 2022-03-21
نصيحة
17:58 | 2022-03-21
مقدمات النشرات المسائية
17:42 | 2022-03-21
إطلاق نار كثيف في بعلبك.. ماذا يجري؟
فيديو
"تويوتا" تطرح سيارة عائلية جميلة ومتطورة... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
"تويوتا" تطرح سيارة عائلية جميلة ومتطورة... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
12:00 | 2022-03-21
22/03/2022 01:24:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلاثة أعراض خطيرة لـ"كورونا" إذا استمرت توجّهوا للطبيب فوراً... ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
ثلاثة أعراض خطيرة لـ"كورونا" إذا استمرت توجّهوا للطبيب فوراً... ما هي؟ (فيديو)
06:49 | 2022-03-21
22/03/2022 01:24:43
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى الكشف عن إصابة مادونا بالسرطان.. عاشت وحيدة في منزلها وانتصرت (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى الكشف عن إصابة مادونا بالسرطان.. عاشت وحيدة في منزلها وانتصرت (فيديو)
03:20 | 2022-03-21
22/03/2022 01:24:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact