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لبنان
آخر مستجدات ملف المحروقات.. ما الجديد؟
Lebanon 24
21-03-2022
|
14:21
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علّقت نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان في بيان، على "البيان الذي تناقله بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي والصادر عن وزارتي الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة متضمنا أسبابا لا علاقة لمطلب النقابة وأصحاب الصهاريج بها".
وأعلنت أنها "غير معنية بهذا البيان المبهم، الذي لا يستند إلى قرار رسمي واضح وموقع من قبل الوزيرين المعنيين، لا سيما ما يتعلق بالمادة الثالثة من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الحالي رقم 7/1/أت تاريخ 10/3/2022".
وأكدت على "جميع أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات أن تحرك يوم غد الثلاثاء قائم ومستمر اعتباراً من الفجر أمام وزارة الطاقة والمياه - كورنيش النهر، ويتخلله مؤتمر صحافي، التاسعة والنصف، في مكان الاعتصام لاعلان الخطوات المقبلة".
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