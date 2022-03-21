الجيش: زورق معاد خرق المياه الاقليمية قبالة رأس الناقورة

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 21/3/2022 الساعة 07.30 أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 185 متراً ولمدة 30 دقيقة. وتتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".