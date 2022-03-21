وزير الصحة: نعمل لزيادة الأسقف المالية والنهوض بالقطاع الصحي والعاملين فيه

تابع وزير الصحة العامة فراس الأبيض أوضاع المستشفيات الحكومية في اجتماع عقده مع رؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامين في هذه المستشفيات، تناول سبل حل المشاكل التي تواجهها وأبرزها تأمين المازوت والتأخير في قبض المستحقات المالية عن السنة الماضية إضافة إلى المساعدة الإجتماعية التي ستُسدد عبر سلف للمستشفيات الحكومية والتي لم يقبضها أي من المستشفيات حتى الآن.كذلك، عقد لقاء مع هيئة تنسيق العاملين في هذه المستشفيات تخلله حوار تفصيلي حول الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها العاملون بدءاً من غلاء المواصلات وصولاً إلى تدني قيمة الرواتب التي تحتاج إلى تعديل يتناسب مع ما يشهده الوضع الإقتصادي من تضخم.