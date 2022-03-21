أربع حالات وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟ (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1088595.

كما وسجل لبنان أربع حالات وفاة بكورونا ليرتفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10252.