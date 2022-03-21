لبنان

"المخابرات" توقف 3 أشخاص في طرابلس.. ما هي جرائمهم؟

Lebanon 24
21-03-2022 | 15:17
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دهمت دوريّة من مخابرات الجيش منزل عدد من المطلوبين في محلة شارع المصارف - طرابلس، وتمكنت من توقيف عصابة مؤلفة من 3 أشخاص وهم "م.م" و "ب.ع" و "ي.ز"، وذلك لقيامهم بالعديد من عمليات السلب والسرقة في مدينة طرابلس وضواحيها.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فقد جرى تحويل الموقوفوين إلى القضاء المختص لاجراء المقتضى القانوني بحقهم.
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