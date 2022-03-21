لبنان

في إقليم الخروب.. سلسلة سرقات تطالُ شبكات الكهرباء

Lebanon 24
21-03-2022 | 15:34
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سُجّلت، اليوم وأمس، سلسلة سرقات لشبكات الكهرباء النحاسية في عدد من المحطات في بلدات اقليم الخروب.

وتعرضت محطة افراز  "رحم"، التي تقع بالقرب من مشروع "مديار" في منطقة الدلهمية، لسرقة شبكتها الكهربائية.

كذلك، تعرضت محطة "الراهبات"، وهي عبارة عن مبنية عامة، في بلدة الرميلة، ومحطة  "البستاني" قبالة الريجي في بلدة الدبية، للسرقة ايضا.

وتمت سرقة شبكة الكهرباء التي تغذي، دير راهبات ومدرسة سيدة البشارة في منطقة المحتقرة - جون، كما وتعرضت الشبكة النحاسية الداخلية في حرم المدرسة للسرقة.

وسجلت أيضاً محاولة سرقة، للشبكة التي تغذي منطقة اقليم الخروب الجنوبية بالكهرباء، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام". 

 
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