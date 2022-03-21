ضاهر: نحذّر من وصولنا قريباً الى الانهيار الشامل مالياً واجتماعياً

غرّد النائب ميشال ضاهر عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "حذّرنا في السابق ممّا وصلنا اليه اليوم، ونحذّر اليوم من وصولنا قريباً الى الانهيار الشامل، ماليّاً واجتماعيّاً. ونسأل: هل نبلغ هذا الانهيار قبل الانتخابات أو بعدها؟ وهل تفعل الحكومة ما يجب لمنع الوصول الى هذا الانهيار؟".