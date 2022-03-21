لبنان

هل من تسعيرة جديدة للبنزين غداً؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
21-03-2022 | 16:25
A-
A+
Doc-P-933679-637834985204307954.jpg
Doc-P-933679-637834985204307954.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مصادر في المديريّة العامة للنفط لـ"لبنان24"، اليوم الثلاثاء، إنه "من المقرّر أن يصدر صباح غدٍ الثلاثاء جدول جديد لأسعار المحروقات"، موضحة أن "85% من سعر صفيحة البنزين سيجري تسعيره على أساس دولار منصة صيرفة البالغ 21500 ليرة لبنانية، في حين أن نسبة الـ15% المتبقية سيتم احتسابها وفق تسعيرة دولار تتراوح بين 24200 و 24500 ليرة لبنانية".
ولفتت المصادر إلى أنّ "الارتفاع في سعر صيرفة من جهة وبسعر الدولار في السوق الموازية، سيؤدي حكماً إلى تقلبات جديدة في سعر البنزين"، مشيرة إلى أن "الارتفاع في سعر البنزين واردٌ وتؤثر على ذلك أيضاً أسعار النفط العالميّة".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:34 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:43 | 2022-03-21
18:13 | 2022-03-21
18:09 | 2022-03-21
18:00 | 2022-03-21
17:58 | 2022-03-21
17:42 | 2022-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website