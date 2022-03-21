هل من تسعيرة جديدة للبنزين غداً؟

قالت مصادر في المديريّة العامة للنفط لـ"لبنان24"، اليوم الثلاثاء، إنه "من المقرّر أن يصدر صباح غدٍ الثلاثاء جدول جديد لأسعار المحروقات"، موضحة أن "85% من سعر صفيحة البنزين سيجري تسعيره على أساس دولار منصة صيرفة البالغ 21500 ليرة لبنانية، في حين أن نسبة الـ15% المتبقية سيتم احتسابها وفق تسعيرة دولار تتراوح بين 24200 و 24500 ليرة لبنانية".

ولفتت المصادر إلى أنّ "الارتفاع في سعر صيرفة من جهة وبسعر الدولار في السوق الموازية، سيؤدي حكماً إلى تقلبات جديدة في سعر البنزين"، مشيرة إلى أن "الارتفاع في سعر البنزين واردٌ وتؤثر على ذلك أيضاً أسعار النفط العالميّة".