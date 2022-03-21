إطلاق نار كثيف في بعلبك.. ماذا يجري؟

شهدت بلدة السفري - قضاء بعلبك، مساء اليوم، اطلاق نارٍ كثيف سمعت أصداؤه في مختلف أرجاء المنطقة.

وأشارت معلومات "لبنان24" إلى أن إطلاق النار سببه محاولة سرقة، وقد تمكن شبان مسلّحون من توقيف آخرين للاشتباه بقيامهم بالتسلل إلى أحد المنازل بهدف سرقته".