مقدمات النشرات المسائية

جلجلة الناس والمودعين تتجدد في صورة الصراع المصرفي - القضائي الذي منع عنهم حقهم في أموالهم ومخصصاتهم ورواتبهم.وجلجلة الوطن تتجدد في حمل أثقال لم يعد يقوى عليها وتزداد ثقلا في المزايدات على حق اللبنانيين في تأمين شبكة أمان إجتماعية وإقتصادية ومالية في ظل عدم إنجاز وضع إستراتيجية إقتصادية واضحة تؤمن التصحيح المالي والإقتصادي المطلوب.ومن هذه العناوين التي تشكل العبور نحو وطن تسوده العدالة الإجتماعية وتحكمه المؤسسات في دولة مدنية تعطي للمواطن دوره في البناء والتنمية دعت حركة أمل عبر مكتبها السياسي إلى المشاركة الواسعة في الإنتخابات النيابية داخل لبنان وخارجه في لحظة تستوجب جمع كل الطاقات لتحصين لبنان وزيادة منعته.وتحصين لبنان يستوجب العمل بحس عال من المسؤولية الوطنية لمنع الإرتهان للمشاريع الأميركية - الصهيونية حتى لا يكون الترسيم بالصيغة التي يريد لها العدوان أن تكون إحتلالا مبطنا مستمرا لأرض لبنان وثرواته.في التفاصيل اللبنانية لهذا اليوم إدعاء على حاكم مصرف لبنان وأعضاء المجلس المركزي.... سعر صرف الدولار تجاوز الأربعة وعشرين ألف ليرة.المصارف مقفلة بإعلان إضراب تحذيري وفلتان في الأسعار وطمع التجار والكارتيلات ناهيك عن أزمة محروقات غير مبررة ترجمت بفتح متفاوت لمحطات المحروقات.ولمن هزت السرير بيمينها لتبني الوطن بيسارها التحية لكن أيتها الصامدات الصابرات المناضلات على خطوط المجتمع والعائلة يا من تصنعن من العجز قوة ومن الخوف واليأس أملا." في وقت قريب سأزور لبنان , انه قرار اتخذته ذاك ان لبنان هو ، ورغم اي شيء ، نموذج للعالم" . العبارة للحبر الاعظم البابا فرنسيس ، وهو قالها امام رئيس الجمهورية ميشال عون ، الذي يزور روما.ورغم الاهمية الشكلية للزيارة ، فانه لا ينتظر منها ان تحقق الكثير، وخصوصا ان رئيس الجمهورية اعتبر امس لدى وصوله الى عاصمة الكثلكة ان المسيحيين بخير ، وان لبنان ليس بزائل .طبعا ، التفاؤل في الحياة امر ايجابي ، لكنه يتحول انكارا عندما ينأى بصاحبه نهائيا عن الواقع. فاين وكيف يجد عون ان المسيحيين بخير؟ فالخير غير موجود لا عند المسيحيين ولا عند اللبنانيين ، فمعظم الناس هنا في الازمة سواء .بالتوازي مع زيارة عون ، فان البطريرك مار بشارة بطرس الراعي يزور القاهرة. وقد تكلم البطريرك امام المرجعيات المصرية ، من دينية ودنيوية ، كلاما واقعيا . فهو اعتبر ان لبنان يمر بمرض ويجب ان يلجأ الى الاصدقاء.كما حذر من جهة ثانية من خطورة سلاح حزب الله ، معتبرا ان التزام لبنان الحياد الايجابي الناشط هو الحل . اذا ، بين ما يطرحه رأس الدولة اللبنانية من جهة ، ورأس الطائفة المارونية من جهة ثانية فرق شاسع.فالرئيس عون لا يواجه الواقع ولا الوقائع ، فيما البطريرك الراعي يضع الاصبع على الجرح. يوصف الداء، ويعطي الدواء. فطالما ان المسؤولين السياسيين عندنا يعيشون حال انكار ، هل من يتساءل ويتعجب لم تدهور وضعنا الى هذا الحد؟في لبنان ، المواجهة بين غادة عون ورياض سلامة مستمرة. وجديدها اليوم ادعاء عون على حاكم مصرف لبنان بجرمي الاثراء غير المشروع وتبييض الاموال. وهذا الادعاء هو الثاني في اقل من اسبوع ، اذ كان سبقه ادعاء عون على سلامة بجرم الاهمال الوظيفي وهدر المال العام واساءة الامانة.وقد رد سلامة على الادعاء الجديد اعلاميا ، عبر وكالة رويترز، حيث اكد انه أمر باجراء تدقيق ، وان التدقيق المذكور لم يكشف ان المال العام يمثل اي مصدر لثروته .وبعيدا من الوقائع القانونية والقضائية ، الواضح ان كل ما يحصل هو ل "قبع" رياض سلامة من منصبه ، و لتغيير اركان النظام المصرفي اللبناني . والهدف ليس اعادة حقوق المودعين وصولا الى ضرب الفساد وتحقيق دولة الشفافية كما يشاع ، بل تغيير الوجه المالي والمصرفي للبنان ، تماما كما تم تغيير وجه لبنان على عدة مستويات .بهذا الاطار تتحول غادة عون ومن وراءها مجرد أدوات لتنفيذ مخطط سياسي محلي - اقليمي يستهدف ضرب لبنان الذي نعرفه .من هنا اهمية الاستحقاق الانتخابي الاتي . فهو استحقاق مصيري بكل المعايير والمقاييس. والصراع فيه بين توجهين وفريقين . فريق يريد الحفاظ على لبنان النموذج كما وصفه البابا اليوم ، وفريق آخر يريد ربط لبنان بمحور لا يؤمن الا بالحروب الدائمة المتنقلة. لذلك ايها اللبنانيون مشاركتكم في الاستحقاق الاتي هي الاساس.فال " تغيير بدو صوتك، بدو صوتك، وب 15 ايار خللي صوتكن يغير.كل عام وكل الامهات بالف خير في عيدهن الذي يحل باصعب حال، فيما حال أمنا الدولة يرثى له، وهي المصابة بكل انواع الازمات التي تسبب بها بعض ابنائها الذين سرقوا ثرواتها ويمنعون عنها كل علاج ، فضلا عن مدعي الاخوة الذين يخنقونها وشعبها بحصارهم واحقادهم ..اما اصحاب القلوب الخاوية فلا يزالون يخوضون معارك ثرواتهم على اجساد الفقراء وجثة الاقتصاد، والقطاع المصرفي وتوابعه من الكارتيلات لا سيما النفطية منها بعض هؤلاء.المصارف العاجزة امام القانون والقضاء، لجأت الى السياسة وسكين الدولار، فوقفوا على دكة صيرفة – المنصة المعجزة – معلنين الاضراب وتجفيف السوق من حركة الاموال ، ومتحكمين بذلك بسعر الدولار ومحركين اتباعهم من الكارتيلات، محاولين الضغط على الدولة لحماية مكاسبهم وكبيرهم الذي علمهم سحر الهندسات المالية، وهو الذي يخوض حربا مع القضاء مستخدما كل الاسلحة الا الدليل على البراءة، فيما القاضية غادة عون التي تتابع الدعاوى المرفوعة عليهم تكمل مشوارها القضائي، فاضافت اليوم الى الدعوى على رجا سلامة، ادعاء على شقيقه – حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتهمة تبييض الاموال .وبحثا عن اياد بيضاء لمساعدة لبنان كانت زيارة الرئيس ميشال عون الى الفاتيكان حيث التقى البابا فرنسيس الذي أكد العمل لدعم لبنان ومحاولة انقاذه من ازماته التي يعانيها .في الازمة الاوكرانية – التي باتت عالمية – ما ينذر بجنون اقتصادي لا سيما مع هروب الغرب للامام، والتلويح بمزيد من العقوبات على روسيا، فكان جواب موسكو واضحا بأن سعر برميل النفط سيلامس الخمسمئة دولار ان قررت اوروبا الاستغناء عن النفط الروسي، ما جعل المانيا تقف بوجه الاندفاعة الاميركية ، معلنة ان التخلي الكلي عن النفط الروسي امر مستحيل ..في دروب المستحيل مشت الجمهورية الاسلامية الايرانية، وكانت اول النماذج الكونية على ان اميركا ليست قدرا، فوقفت اليوم في عيد النوروز بكل اقتدار، مؤكدة عبر الامام السيد علي الخامنئي أن خيار شعبها صون الاستقلال والاستقرار، وعدم ربط اقتصادها بالعقوبات الأميركية.على المستوى السياسي والمعنوي، الحدث اللبناني في الفاتيكان، حيث استقبل البابا فرنسيس الرئيس العماد ميشال عون، مؤكدا أنه يسعى مع الجميع في العالم من اجل الحفاظ على هذا الوطن الذي لطالما اعتبره الكرسي الرسولي رسالة ونموذجا. أما رئيس الجمهورية، فشرح للبابا أن لبنان يجتاز مرحلة صعبة، لكنه سينتصر عليها حتما بإرادة ابنائه مجتمعين، وتوجه الى الحبر الأعظم بالقول: لا نريد للبنان الذي يقع في أتون من الصراعات والحروب، ان يدفع اثمانا لما يحصل في المنطقة، وهو بفضل عنايتكم واصرار ابنائه على النهوض ليس متروكا لقدره.أما على المستوى القضائي، فالحدث اللبناني محوره القاضية غادة عون، التي ادعت على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بجرمي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، وعلى شقيقه رجا سلامة والأوكرانية أنا كوزاكوفا وعدد من الشركات، بالتدخل بهذا الجرم، وأحالتهم على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.لكن، قبل الدخول في سياق النشرة، ولأن إقدام التيار الوطني الحر على الدعوة الى مناظرة علنية في ملف الكهرباء هو خطوة غير مسبوقة في تاريخ السياسة اللبنانية، ومن الآن وحتى انتهاء المهلة المحددة لتأكيد المشاركة في المناظرة، أي الاربعاء في 23 آذار الجاري، سنبقى نذكر كل يوم الوزير السابق نقولا نحاس والنواب أنطوان حبشي، بلال عبدالله، ياسين جابر، علي حسن خليل والنائبة المستقيلة بولا يعقوبيان، والسيدتين جسيكا عبيد وكارول عياط، والسادة جمال صغير، يحيى مولود، جان العلية، غسان بيضون، مارك أيوب، رياض قبيسي، رياض طوق، هادي الأمين، وكل من يعتبر نفسه معنيا بالدعوة الى المناظرة، مع امكانية التواصل مع المنظمين على الرقم 71010950.ولأننا على مسافة سبعة وخمسين يوما من الانتخابات النيابية، نكرر: “تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين، إنو لأ، مش كلن يعني كلن، بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكذب المركز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الاول 2019. ولما تفكروا بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللو نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية. واجهوا الكل، وأوعا تخافو من حدا، مين ما كان يكون.انه يوم التطورات القضائية المتسارعة... القاضية غادة عون تدعي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجرمي الاثراء غير المشروع وبتبييض الاموال، وعلى شقيقه رجا سلامة وأنا كوزاكوفا، وعدد من الشركات بالتدخل بهذا الجرم، وتحيلهم إلى قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور.يرد الحاكم ل"رويترز" بشأن اتهامه ب"الإثراء غير المشروع" ليقول: "أمرت بإجراء تدقيق لم يكشف أن الأموال العامة تمثل أي مصدر لثروتي".قبل الإدعاء على سلامة، سطرت القاضية عون قرارا يقضي بوضع اشارة منع تصرف على كل الممتلكات العقارية العائدة لشقيق الحاكم.في غضون ذلك، المصارف اضربت لليوم الأول، وتواصل إضرابها غدا...التطور البارز في هذا الملف أن المصارف المراسلة استفسرت عن قرارات منع السفر التي طاولت رؤساء مجالس إدارة عدد من المصارف، وعن المسار القضائي الذي يطاولهم، وقد باشرت المصارف إعداد الاجوبة.ويبقى السؤال: ما هو المدى الذي يمكن أن يبلغه الكباش بين المصارف والقضاء.في الفاتيكان، استقبل البابا فرنسيس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وكانت خلوة في المكتب البابوي.افتتحت منصة الصيرفة القضائية على ادعائين بحق رياض ورجا سلامة حيث قصت القاضية غادة عون شريط الأسبوع بالادعاء على حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجا وشركة فوري والمواطنة الأوكرانية انا كوزاكوفا بجرم تبييض الأموال والإثراء غير المشروع وقررت وضع إشارة منع تصرف على الممتلكات العقارية للأخوين سلامة وإحالة رجا موقوفا الى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور.هذا ما خلفه القصف الروسي على أوكرانيا! 10 صور ستحكي المأساة هي إجراءات كانت محسوبة ومنتظرة من القاضية عون حيث الخبر كان يسبق القرار ويجري صراعا مع النشر المسبق والرد الأولي عليها جاء من حاكم مصرف لبنان الذي نفى لروتيرز اتهامه بالإثراء غير المشروع وأوضح أنه أمر بتحقيق أظهر أن الأموال العامة لم تكن قط مصدر ثروته وأنه قدم تقرير المراجعة هذا إلى السلطات المختصة في لبنان والخارج.ومشهد الاثنين لم يغير شيئا في مداولات السبت الحكومي فيما أعطت جمعية المصارف جرعة تذكيرية بإضرابها التحذيري ليوم غد الذي انعكس يومه الأول سلبا على السوق فطمينات وزير الطاقة وليد فياض إلى أن لا أزمة بنزين ترجمت طوابير سيارات امام محطات الوقود التي رفع بعضها خراطيمه وأقفل تحسبا لسعر أفضل.أما الترجمة السياسية للمسار المصرفي القضائي فلم تجد مترجما محلفا بعد في انتظار تدوير زويا وتخفيف احتقان يجريه وزير العدل هنري خوري على خط العدلية السرايا بعبدا وطبقا لمحامي عدد من المصارف صخر الهاشم، فإن هناك اقتراحات خطية سيقدمها أركان السلطة القضائية يوم الأربعاء إلى جلسة مجلس الوزراء من دون حضورهم شخصيا.وقال الهاشم للجديد إن "المجلس الوزاري سوف يشكل في المقابل خلية أزمة مؤلفة من خبراء ماليين ونقديين وقضاة وإن هذا الإخراج حصل بتوافق الرؤساء الثلاثة، والهدف من هذه الخلية هو تصحيح المسار القضائي وفي حال لم يجر التصحيح فإن المصارف سوف تذهب الى اضراب مفتوح" .لكن اولويات رئيس الحكومة كانت اليوم تتجه الى تصحيح المسار مع الخليج وهو راسل السعودية ودول مجلس التعاون عبر صحيفة الشرق الاوسط قبل ان يكتب بيانا عن التزامه وحكومته باعادة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي الى طبيعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون.وشدد على ضرورة وقف كل النشاطات السياسية والعسكرية والامنية والإعلامية التي تمس سيادة المملكة العربية ودول الخليج وأمنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان وعلى التزام ما تضمنته بنود المبادرة الكويتية وهذه السطور جاءت استباقا لاجتماع مجلس التعاون الذي سيرد على الورقة اللبنانية وقد يكون الرد إيجابيا هذه المرة وبوادر الخليج تصحبها انفراجات دولية إقليمية من نقاط العبور الاوكرانية الروسية الى الاميال الاخيرة في الاتفاق النووي الايراني بلوغا نحو زيارة الرئيس السوري بشار الاسد الى الامارات العربية المتحدة والتي قد تمهد لجولات عربية اخرى .ولبنان بين هذه المسارات يبحث عن صلاة ودعاء لدى الحبر الاعظم في زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى الفاتيكان وطلبه من البابا ان تطأ اقدامه بلداكان يسمى لبنان واصبحت كنيته " جهنم ".