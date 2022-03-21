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Lebanon 24
21-03-2022 | 18:00
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وُضع مسؤول كبير قبل سفره بأجواء قضت بنصحه بعدم تكرار الدعوة لمرجع روحي دولي بزيارة لبنان في هذه المرحلة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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